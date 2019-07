Exames nacionais: no 9.º ano, as notas sobem a Matemática e caem a Português

Em 2019 a média das notas a Matemática subiu, e houve uma descida a Português. Na disciplina de Português a média foi de 60%, mais baixa do que os 66% registados no ano passado. Já a Matemática os resultados melhoraram, tendo passado de 47% para 55%.

Em ambas as disciplinas as taxas de reprovação baixaram. A Matemática desceram de 33% para 29% e a Português passaram de 6 para 5%, o que se justifica pela diminuição da proporção de alunos que tiveram notas negativas nos exames. Na prova de língua materna só 13% tiveram negativa; a Matemática foram 40%. No ano passado 52% dos alunos do 9.º ano tiveram negativa no exame; já a Português esta percentagem foi, em 2018, de 13,2%.

Em 2019 realizaram-se mais de 191 mil provas, que foram classificadas por quase 4 mil professores.