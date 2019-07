Curtinhas: estes filmes são para ti!

A tradição diz que o festival de cinema Curtas de Vila do Conde começa com uma sessão especial para os mais novos e, este ano, no dia 6, a honra cabe a Toy Story 4 (3D), num dos momentos mais contagiantes de todo o festival.

Nos dias seguintes, o Curtinhas, que é a secção infanto-juvenil do festival de cinema Curtas de Vila do Conde, apresenta filmes em competição dirigidos a três faixas etárias – maiores de 3, 6 e 10 anos – e o júri é composto por miúdos como tu.

Para além dos filmes exibidos, podes contar com um espaço infantil, onde poderás participar em várias oficinas e há ainda tempo para uma sessão especial Disney Technicolor que te dá a possibilidade de (rever) grandes clássicos do cinema de animação. Vê em baixo tudo o que vai acontecer.

