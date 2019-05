O Kids Music Fest vai animar o Estoril com muita música e jogos

No dia 28 de junho, tem início a segunda edição do Kids Music Fest. Durante três dias, a palavra de ordem para todos os visitantes é: diversão! No primeiro dia da festa, sexta-feira 28, poderás encontrar-te com youtubers e DJ, e participar em muitas atividades. No fim de semana, 29 e 30, começa então a música com muitos dos teus artistas preferidos.

As manhãs são dedicadas aos mais novos, com concertos do Avô Cantigas, de Filipe Pinto e dos IP & OP; à tarde, sobem ao palco Bárbara Bandeira, Sea e ÁTOA.



Mas não é tudo: experiências com slime, insufláveis, laser tag, matraquilhos humanos, Bounce e lutas de almofada vão divertir a família inteira, das 10 às 20 horas. E nem os bebés ficaram esquecidos nesta festa, pois terão um espaço próprio, com aulas de ioga e música clássica para os alegrar.