O festival Read On está a animar Almada

O Festival Read On começou ontem dia 23, mas só termina no final de dia 25, no sábado. Durante estes dias, o Solar dos Zagallos, em Almada, é uma verdadeira animação, com mais de 70 atividades para todos os que gostam de ler e escrever.

Mas aqui não há só livros, não penses. Há concursos, sessões de cinema, horas do conto, exposições, concertos e muitas oficinas, nas quais podes aprender a ilustrar, a fazer máscaras ou para aqueles que gostavam de se iniciar como DJ.

Conguito, ROCA, Vanessa Coelho e Nilton são alguns dos muitos convidados.



Mas há mais novidades: é tudo gratuito, só tens de te inscrever em www.m-almada.pt/readonfest

Aqui fica o programa para estes dois dias

SEXTA-FEIRA, 24

Workshop Poetry Slam Jovens/Sessão 2 de 3

O Poetry Slam é uma espécie de performance, com quatro regras : os participantes dizem a sua poesia original; ausência de música e acessórios; cada apresentação está limitada a 3 minutos e o júri é o público, pontuando cada apresentação de 0 a 10.

Com Li Alves e Nuno Piteira.

Local: Sala do Plátano

Horário: 14H00

Duração: 180 min

Público-alvo: jovens dos 12 aos 15 anos (grupo 1); jovens dos 16 aos 19 anos (grupo 2)

Nº máximo de participantes: 15+15

Workshop Iniciação ao DJ’ing

Com DJ NOBIZ. Gostas de música? Tens uma playlist? Torna-te DJ por uma hora ao lado do conceituado DJ NOBIZ.

Local: Casa da Água

Horário: 14h | 16h30

Duração: 60 min. (p/ sessão)

Público-alvo: público em geral

À conversa com... Inês Barata Raposo

Autora do livro “Coisas que Acontecem”

Local: Salão Dourado

Horário: 15H

Público-alvo: jovens dos 12 aos 19 anos

Workshop Contadores de Histórias/Multimédia

Com Henrique Santos. Com o progresso da tecnologia, verifica-se que pequenos aparelhos que cabem no bolso se tornam grandes ferramentas de trabalho. Neste workshop aprender-se-á a tirar o melhor partido deles, com pequenas mas valiosas sugestões na área da produção de conteúdos em vídeo.

Local: Quarto de Mármore

Horário: 15H

Público-alvo: jovens dos 12 aos 19 anos

Workshop Frankenzine

Numa primeira fase, é explicado aos participantes como podem dobrar uma única folha A3 para formar um pequeno livro - a “Frankenzine”.

Com João Carola e Dois Vês

Local: Capela

Horário: 15H

Público-alvo: jovens dos 12 aos 19 anos

Workshop Graffiti em Cartaz

Elaboração de cartazes/posters com técnicas de pintura de rua, spray, marcadores e serigrafia.

Com ROCA

Local: Sala do Plátano

Horário: 16H30

Público-alvo: jovens dos 12 aos 19 anos

Palestra BD, Ciência e Cultura: “TINTIN Vs ASTÈRIX”

Discussão e reflexões em torno das figuras clássicas da Banda Desenhada.

Com José Moura.

Local: Salão Dourado Horário 16H30

Público-alvo: jovens dos 12 aos 19 anos

Clube de leitura

Partilha de Memórias sobre os Livros que nos Inspiram, com MOSI e os convidados José Moura, Inês Barata Raposo e João Carola. Qual foi o livro que mais nos marcou na adolescência? E aquele que os avós nos liam, antes de dormir? Numa conversa informal partilhada por personalidades de diferentes áreas, vamos refletir sobre os livros que fazem parte da nossa vida.

Local: Salão Dourado

Horário: 17H

Público-alvo: público em geral



Lançamento da Antologia AMOR

Livro com contos e ilustrações realizados pelos alunos da ES Cacilhas Tejo, ES Fernão Mendes Pinto, AE Romeu Correia e AE Emídio Navarro

Local: Salão Dourado

Horário: 14, 15 e 18H30



Concerto de Vanessa Coelho

A aluna do 11º ano da Área das Artes do Agrupamento de Escolas Romeu Correia, finalista do concurso “ The Voice Portugal”, estará no palco acompanhada à guitarra pelo professor Luis Campos.

Local: Palco do Átrio

Horário: 20H30

Concerto de Maura Airez

A cantora interpreta temas de fado acompanhada por Ivan Cardoso e Sandro Costa

Local: Palco do Átrio

Horário:21H

Há conversa com... Paulo Fragoso

Emissão em direto - Podcast de Cláudio Fonseca.

Local: Palco do Átrio

Horário: 21H30

Conversas com humor

Paulo Fragoso convida NILTON, o popular humorista que faz stand up comedy, rádio e televisão quando assim tem de ser...

Local: Palco do Átrio

Horário: 21H45

SÁBADO, 24

POETRY SLAM JOVENS

Workshop com Li Alves e Nuno Piteira

Local: Sala do Plátano

Horário: 14h00 – 16h00 (inclui apresentação em palco no dia 25, pelas 20h30)

Público-alvo: jovens dos 12 aos 15 anos (grupo 1); jovens dos 16 aos 19 anos (grupo 2)

ESCOLA DAS ARTES – O FILME

Sessão de Cinema: A partir da coleção de livros de Sara Rodi, este filme retrata o ambiente de um colégio com internato para jovens com aptidão artística.

Local: Capela

Horário: 10h00 – 11h40

Público-alvo: Maiores de 3 anos

MONSTRO DAS CORES

A personagem principal é um monstro que muda de cor consoante o que está a sentir. Em conjunto, vamos jogar as cores das emoções.

Hora do Conto com Andreia Moura e Paula Salema / RMBA

Local: Quartos da Exposição

Horário: 10h30 – 12h00

Público-alvo: Famílias e crianças dos 6 aos 10 anos.

COSPLAY

Confeção de adereços de raiz, desde os moldes, aos acessórios de orelhinhas de gato em pelo sintético, que poderás usar ogo na hora.

Workshop com Associação de Cosplay / ANAC

Local: Pátio do Chá

Horário: 14h30 – 16h30

Público-alvo: jovens dos 10 aos 19 anos

ILUSTRAÇÃO

Desmantelar o desenho, libertar a mão e enganar o cérebro com pequenos exercícios e técnicas que te vão ajudar a soltar o desenho e introduzir à ilustração.

Workshop com BINA TANGERINA:

Local: Capela

Horário: 14h30 – 17h30

Público-alvo: jovens dos 10 aos 19 anos

ENTRE AS PALAVRAS CONTADAS

A palavra conta-se, diz-se, parola-se, canta-se, escuta-se e encharca o nosso património interior de luminosidade.

Narração Oral com Joaninha Duarte e as eFabuladeiras Angélica Queiroz, Alexandra Lima, Maria Torrado e Marília Calado

Local: Jardim (junto à Capela

Horário: 14h30 – 17h30

Público-alvo: Público em geral.

MULTIMÉDIA

Aprender sobre o software utilizado pelos "gamers" e "youtubers" para um tipo de produção que, apesar de caseira, parece quase profissional

Workshop com João Chamiço e João Mouro

Local: Quarto de Mármore

Horário: 16h00 – 17h00

Público-alvo: jovens dos 12 aos 19 anos

Nº máximo de participantes: 10

ILUSTRAÇÃO

Introdução à criação de personagens

Workshop com Mariana Santos

Local: Pátio do Chá

16h45 – 17h45

Público-alvo: jovens dos 10 aos 19 anos

HIP HOP

Workshop com ROCA e convidados

Das palavras escolhidas pelos participantes, os colaboradores exemplificam o improviso e a composição de uma letra, bem como a métrica e a poesia no rap.

Local: Sala do Plátano.

17h00 – 20h00 (inclui apresentação em palco, pelas 21h30)

Público-alvo: jovens dos 12 aos 19 anos

Condições de realização:

Todas as sessões são de inscrição gratuita.

Os horários e disponibilidade das oficinas encontram-se sujeitos ao limite dos materiais e ao n