O cinema chegou à cidade!

Já imaginaste como seria viver na casa de uma família se fosses um gato? E se conseguisses construir um papagaio de papel que te levasse até às nuvens? Talvez prefiras rir à gargalhada com um salvamento trapalhão no meio da neve ou até dançar com os teus pais.

Parece-te muita coisa? É é! Na edição deste ano do festival de cinema IndieJúnior, há muitos filmes para ver – na verdade, são mais de 40 - para idades a partir dos 3 anos e até para maiores de 12. A programação é muito variada e a projeção dos filmes acontece em três salas de cinema de Lisboa: o São Jorge, o Cinema Ideal e a Culturgest.

Destacamos alguns filmes a que poderás assistir:

Bicicleta com Asas dá-nos a conhecer Zahra, de 12 anos, que veio do Afeganistão e se refugiou na Noruega. O sonho dela é ter uma bicicleta que voe. Para quê?

Em Mahalia Não Pode Apanhar Chuva vamos conhecer a história de uma menina que anda no ballet e, por ter o cabelo encaracolado, se sente diferente das colegas e «obrigada» a esticar o cabelo. No dia de um espetáculo, começa a chover, o que faz os caracóis de Mahalia «saltarem»! Como é que isto irá acabar?

No divertido Fora de Pista, dois socorristas têm um salvamento especial para fazer na neve, contudo, parece que nada corre bem e a vítima ainda vai sofrer mais um bocadinho…

A Saia de Adão foi um dos filmes escolhidos por alunos do 6.º ano da Escola Luís Madureira e mostra-nos a conversa entre um pai e uma mãe sobre se hão de deixar o filho ir vestido com uma saia para a escola, e como terão de lidar com os outros pais que não acham piada à ideia.

Um outro filme muito especial é O Papagaio de Papel, com o qual vamos aprender que ninguém vive para sempre, e que nos conta a amizade entre um menino e o seu avô.

Em A Gata Gordinha, ficaremos com uma ideia de como é a vida na casa de uma família vista por uma gatinha branca muito engraçada... que começa a engordar.

Já no dia 4, às 16 horas, na Culturgest, haverá uma sessão muito especial. Trata-se do cine-concerto com a apresentação de dois filmes de Charlie Chaplin e Buster Keaton , heróis do cinema mudo, que será acompanhada por três músicos da Casa da Música do Porto, que compuseram temas originais para estas películas.

Para além dos filmes, há oficinas e atividades a não perder. Deixamos duas sugestões.

Oficina de movimento Sair da Caixa! dirigida a crianças com mais de 8 anos e dos pais que não se importam de fazer chocalhar os neurónios e pôr o corpo a mexer.

(Dia 11, no Cinema São Jorge, às 11 horas)

Em Plim! Fez-se Um Filme , vais descobrir como é que um livro em quatro imagens se torna um filminho de animação. No final, levas o teu trabalho para poderes mostrar aos teus amigos e fazees de novo.

(Dia 5, Biblioteca Palácio Galveias, às 15 horas)

Para descobrires todos os filmes, atividades, horários e locais, clica aqui.