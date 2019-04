29 de abril: Dia Internacional da Dança

Dançar é bom e faz bem. E não vale a pena dizer que não sabemos ou que temos «dois pés esquerdos» porque isso não vale: toda a gente pode dançar. Não acreditas? Devias!

Se costumas dançar, sabes bem a alegria que sentimos quando nos movimentamos ao som de um ritmo ou música, seja ela qual for. Sacudimos o esqueleto, mas também as tristezas, já que, ao dançar, o cérebro liberta uma substância chamada serotonina, que nos dá uma sensação de alívio, relaxamento e bem-estar. Além disso, a serotonina ajuda-nos a dormir melhor.

Alguns investigadores garantem que, se dançares duas vezes por semana notarás logo diferenças nos teus dias: sentir-te-ás muito mais tranquilo (mesmo na altura dos testes!) e com energia. Por isso, os resultados na escola podem até melhorar. E esta?

E não interessa onde danças. Se és tímido, podes pôr música alta no teu quarto e mexeres-te à tua maneira, sem te preocupares com o que os outros vão dizer ou pensar. Se gostas de dançar com outras pessoas, as aulas de grupo em ginásio, associações ou escolas de dança são uma boa escolha, pois aí poderás conhecer pessoas novas e as probabilidades de te divertires aumentam.

Quanto ao estilo de dança, também não há um certo ou errado. Da zumba ao ballet clássico, passando pelo hip hop ou pelas danças de salão, vale tudo. E não há cá desculpas de que o ballet ou o sapateado são coisas de miúdas! Se te apetece dançar, dança… Seja o que for, e não ligues ao que os outros dizem.





5 benefícios da dança

– aumenta a autoestima e a confiança em nós mesmos (o que ajuda muito na hora de fazer amigos)

– mantém o corpo em forma, sendo uma maneira muito divertida de combater a obesidade

– dá-te uma sensação de alegria e relaxamento

– melhora a memória e a atenção (uma excelente ajuda para melhorar as notas na escola)

– ajuda-te a exprimir as tuas emoções (às vezes é preciso libertar a fúria ou a tristeza)

Queres comemorar?

O Dia internacional da Dança comemora-se desde 1982, foi instituído pela UNESCO, e são vários os países que assinalam a data com espetáculos gratuitos.

Em Portugal, por exemplo, a Companhia Nacional de Bailado abre hoje as suas portas em Lisboa, no Teatro Camões. A partir das 15 horas, haverão visitas guiadas ao espaço, uma aula pública e um ensaios comentados.

Amanhã, em Almada, a Companhia de Dança daquela cidade apresenta um espetáculo inspirado em cenas de filmes que marcaram a história do cinema e que junta no palco os alunos da turma de Dança e Movimento para seniores da Ca.DA Escola/Almasénior e um grupo de crianças do Centro Juvenil Padre Amadeu Pinto.

No Porto, a dança sai à rua. A partir das 19 horas, a Praça General Humberto Delgado recebe o espatáculo M.O.M.E.N.T.U.M., dos Momentum Crew. Este grupo venceu em 2016 a Break Dance Battle Pro, uma das competições mais importantes do género no mundo.