18 coisas para fazer nas férias da Páscoa, por todo o País

Como não queremos que te aborreças nos 10 dias que ainda tens de férias, selecionamos 18 coisas para fazeres, com a família ou amigos, por todo o país. Ora vê:

Norte

Espinho

Um programa para toda a família: até 17 de abril o Centro Multimeios de Espinho vai passar o filme «Dumbo». Podes escolher entre duas sessões: 16h30 ou 21h30 e há também outros filmes para ver. De terça a sexta-feira: 4,5€ (preço único); sábado, domingo e feriados – 5,5€ (adulto), 5€ (estudante e sénior)

Matosinhos

Na hora do conto que nos traz os «Dominguinhos» de 14 de abril, vai ser lida a história «Se Eu Fosse Muito Magrinho», de António Mota. O livro conta aos leitores o que seria possível fazer caso se fosse muito magrinho: passar pelo buraco da fechadura, esconder-se numa mangueira ou subir a uma árvore mais rápido do que um gato são só algumas das inúmeras possibilidades. No corredor de Moda Infantil do MAR Shopping Matosinhos, Piso 0, das 11h às 12h30

Ermesinde

«A Casa da Boneca», é uma peça pertencente à Mostra de Teatro Amador, uma iniciativa da Câmara Municipal de Valongo. Dia 13 às 21h30 e dia 14 às 15h30, no Fórum Cultural de Ermesinde, 3€

Penafiel

Outro programa em família: A Caça aos Ovos, acontece no dia 20 de abril, na Quinta da Aveleda, em Penafiel. Preço por pessoa: 10€ (adulto), 7,50€ (9 aos 18 anos), 5€ (3 aos 8 anos)

Centro

Cartaxo

Se gostas de ler e de ajudar, no dia 13 de abril passa na Feira do Livro Usado, em Ereira. Esta é mais uma iniciativa do grupo Herêra, que quer angariar fundos para a manutenção do Coro Alto da Igreja Matriz da Ereira. Largo D. Maria da Conceição Ramos, das 10h00 às 18h00

Aveiro

Vem celebrar o livro com toda a família, também no dia 13, na Festa do Livro. Vai haver workshops por Rodolfo Castro, histórias contadas por Ivo Prata, Teresa Nogueira e Virgínia Millefiori, teatro de marionetas por Mandrágora, performances, instalações e ainda um Desfile Literário: “A moda dos livros” por VIC//Aveiro Arts House.

Das 10h às 23h, na Biblioteca Municipal de Aveiro; a entrada é livre

Almada

Peça de teatro «O Fantasma das Melancias»: Gargalhadas e muitas surpresas é o que prometem as três histórias de que é feita esta peça. «Sopa de pedras», «O galo quer ter dentes» e, como não podia deixar de ser, «O fantasma das melancias». Recorrendo ao universo de três autores argentinos, mestres do teatro de fantoches, Teresa Gafeira construiu um espectáculo a que não faltam algumas personagens que deixam todos pregados às cadeiras, espantados e divertidos: um Velho Avarento, um Cobrador de Impostos, um Galo Que Quer Ter Dentes, um Urso Dentista, um Ladrão de Melancias e o seu respectivo Fantasma. No Teatro de Almada, no dia 13 às 16h e no dia 14 às 11h e às 16h; os bilhetes custam 10€, mas há descontos.

Imagem de BarborMarisol por Pixabay

Lisboa

Gostas de história e queres conhecer melhor Lisboa? Então experimenta participar no Roteiro Bairro do Castelo, e vem percorrer ruas, becos e vielas mesmo no centro da cidade. O roteiro custa 15€ por pessoa, e inclui a visita guiada, as entradas nos espaços, rádio-guias, lanches e seguro. Se tiveres menos de 18 anos o preço é de 10€ e para miúdos com menos de 10 anos, o roteiro é gratuito.

Há certas tradições que vale a pena manter. A pensar nisso, nesta Páscoa, o programa de oficinas da Fundação Oriente fala não só de ovos, alguns bem famosos, como os Fabergé, bem como de coelhinhos, prontos a saltar da cartola. Pelo meio, há tempo para pintar com cloisonné, uma técnica muito antiga que foi aperfeiçoada pelos chineses, e participar num jogo de enigmas para explorar todos os espaços do museu. Será que é desta que descobrimos porque estão os ovos associados à Páscoa? A resposta está disponível para crianças dos 4 aos 10 anos. Museu do Oriente, de 15 a 17 de abril, 10h-13h (4 a 6 anos), 14h30-17h30 (7 a 10 anos) > €10

Exposição «Cérebro: Mais Vasto que o Céu», na Fundação Gulbenkian. Arte e Ciência numa exposição que mostra uma das estruturas mais complexas que existem: para aprender, sem se dar conta de que está a ser ensinado. Até 19 de junho, seg, qua-dom 10h-18h > €5

Segredos da Calçada em Lisboa é uma tour que propõe mostrar a toda a família as calçadas mais bonitas da cidade.. Passa pelo Largo do Chiado, Cais do Sodré, Praça do Município, Rossio, Av. da Liberdade, Praça dos Restauradores e Calçada da Amália. Preços: adultos, 7.5€, para as crianças e adolescentes é gratuito. Inclui: Guias e seguros obrigatórios e durante o percurso haverá paragem para coffee break com chá, café, biscoitos fornecido pela organização.

A Visão das Crianças sobre o 25 de Abril é uma exposição de trabalhos elaborados pelas escolas do 1º ciclo da freguesias dos Olivais, no âmbito da CAF (componente de apoio à família). Inaugura a 17 de abril e vai até 4 de maio, na Casa da Cultura dos Olivais

Alcobaça

«Ladrões de Tuta e Meia?»: João e Cristiane (Rui Unas e Leonor Seixas) são um casal de vigaristas que querem montar um último golpe: enganar um veterano do Ultramar que ganhou 190 milhões de euros na lotaria. Para isso, João faz-se passar pelo filho perdido do vencedor. Só que não são os únicos... No Cine-teatro de Alcobaça João D'Oliva Monteiro, nos dias 14 e 15 de abril, às 21h30. Os bilhetes custam 5€.

Oeiras

Recital de Páscoa 2019: Dividido em múltiplas sessões, os alunos da Academia de Música de Miraflores interpretaram um repertório preparado especialmente para estes dias, rico em géneros e estilos musicais que vão levar os visitantes numa viagem musical inesquecível. Acontece nos dias 13 e 14 de abril no Salão Nobre do Palácio dos Aciprestes, em Linda-A-Velha. A entrada é livre!

Montijo

«Dinossauros gigantes à solta no Fórum Montijo» é mais uma proposta para estas férias da Páscoa, onde pequenos e graúdos estão convidados a viver um ambiente incrível junto de dinossauros gigantes animatrônicos, de 3 a 7 metros. Acontece no piso 0 do Fórum Montijo e a entrada é gratuita

© Fundação Eugénio de Almeida

Sul

Évora

O Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, desafia crianças entre os 6 e os 12 anos a participarem numa viagem sobre a história da cidade. A inscrição na oficina custa 40€ e inclui seguro, lanches e materiais

Lagoa

«Easter Fun Day»: O Coelho da Páscoa chega ao Carvoeiro Clube De Ténis com muitos jogos, animação e diversão: vai haver um castelo insuflável, pinturas faciais Zig Zag, trabalhos manuais, música e um espetáculo de arara Fotoplanet. Carvoeiro Clube De Ténis, na Estrada Vale de Lapa, Mato Serrao - Lagoa. Preço do bilhete: 3€ por criança

Açores

Ponta Delgada

O Mini-Tremor é um programa para miúdos e graúdos com um workshop-concerto de panelas, de Samuel Martins Coelho, uma atuação dos Free Love para crianças, uma instalação de Maria João Gouveia, aulas de dança por Catarina Medeiros, uma mini-disco comandada por DJ Milhafrinho. Acontece a 13 de abril, inserido no Festival Tremor e a entrada é livre, mediante a lotação do espaço.