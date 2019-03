A Web está de parabéns: hoje faz 30 anos!

Os dois conceitos parecem dizer o mesmo, mas não é bem assim: a Internet é uma rede que liga os computadores ao redor do mundo; mas a Web é a tecnologia que criou os sites, as redes sociais, e as apps que hoje usamos. É verdade que sem Internet não há Web, mas é a Web que determina a forma como usamos a Internet!

Imagina a tua vida sem Web: ir à biblioteca fazer todas as pesquisas para os trabalhos da escola, não teres e-mail, esquecer os vídeos no YouTube e as redes sociais… Antes dela, o mundo era muito diferente. Os teus pais e os teus avós, provavelmente, já te contaram como era a vida há 30 anos, antes de todos os sites que apareceram com a Web.

L lista de 10 coisas que, se vivesses em 1988, não poderias fazer

1 – Não havia streaming, ou seja, não podias ver filmes e séries no computador

2 - Ler livros eletrónicos

3 - Estudar sem serem necessários grandes livros e enciclopédias

4 - Comunicar em tempo real por vídeo

5 - Enviar mensagens por e-mail

6 - Ouvir música sem precisar de comprar discos ou CD

7 - Saber o que se passa no mundo sem ter de ligar a televisão ou a rádio

8 - Usar o telefone como «mapa»

9 - Trabalhar em rede a partir de casa, comunicando com os colegas de escola

10 - Fazer compras sem sair de casa

Um aviso especial



Graças à Web, podemos saber praticamente tudo o que se passa no mundo em tempo real. Se um tsunami acontece na Indonésia, dois ou três minutos podes ver as imagens no teu telefone; podes estar a acampar num oásis marroquino e assistir ao jogo de futebol do teu clube! Tudo isto é incrível, contudo, a Web também tem aspetos negativos.

Tim Berners-Lee, o seu criador, escreveu uma carta aberta para assinalar este aniversário e afirmou que é verdade que a Web deu voz a grupos de pessoas que antes não tinham como se fazer ouvir e facilitou a nossa vida diária; por outro lado, também deu oportunidades a burlões e àqueles que gostam de espalhar mensagens de ódio. Por isso, apelou a todos nós que a utilizamos para fazermos um esforço e tornarmos a Web uma «força do Bem».