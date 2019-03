Há uma gata na biblioteca

A Mia chegou em outubro, no Mês Internacional das Bibliotecas. Uma das professoras tinha gatinhos para dar e a professora de História Lina Duarte lembrou-se: «podemos adoptá-la na biblioteca!». «Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento existem dois temas opcionais muito interessantes, o voluntariado e o bem-estar animal, e assim se casou uma necessidade com uma oportunidade» garante a professora.

Jose Carlos Carvalho

Adoptaram a gatinha e agora, ela tornou-se a alegria da biblioteca. O nome, Mia Couto - pseudónimo do escritor e biólogo moçambicano António Emílio Leite Couto - foi escolhido democraticamente, sendo que todas as propostas foram feitas pelos alunos com base numa regra: tinham que ser nomes de personagens literárias ou autores.

Aos fins de semana vai para casa com um voluntário, porque ainda é muito pequena para ficar sozinha. «Para muitos miúdos cujos pais não querem ter animais é muito bom, porque podem conviver com um animal de estimação, ainda que por pouco tempo», explicou a professora. «Tem sido uma relação fantástica, a gata acompanha os miúdos na biblioteca e fica com eles enquanto eles fazem os trabalhos de casa, por exemplo». Alguns alunos dizem até que gostam mais de vir para a escola ou para a biblioteca para poderem estar com a Mia, imagina tu!

Para além disso, a adopção serviu para que todos aprendessem: foi feita uma investigação sobre os cuidados a ter com gatos, com a ajuda de uma veterinária, e foram colados cartazes pela escola para que todos ficassem informados. Vai ser ainda feita uma angariação de fundos para a esterilização, para que depois a gata fique mais livre para passear pelo espaço escolar. Agora, a Mia ainda só passeia de trela, nos intervalos, para que se comece a habituar.