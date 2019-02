Como se fazem as dobragens de uma série?

Na próxima segunda feira vai estrear, no canal Nickelodeon, uma nova série sobre uma escola de gaming. Chama-se «Noobes» e é uma série colombiana de imagem real, ou seja, com atores, falada em espanhol. A VISÃO Júnior assistiu às dobragens e falou com a apresentadora Catarina Perez e a youtuber Mafalda Creative, que dão voz a duas personagens e nos explicaram todo o processo.

E, afinal, como se faz a dobragem de uma série?

1. Antes de tudo, ainda fora do estúdio,faz-se a tradução, do espanhol para o português

2. Quando as pessoas que vão dar voz às personagens chegam ao estúdio, antes de dizerem as falas, veem como elas foram ditas na série original. O texto não é estudado em casa, pois está sempre dependente das falas originais. Por isso, em estúdio, é tudo muito espontâneo!

3. Finalmente, quando a fala é dita, é necessário articular com a boca do ator na série. Existe um time code, isto é, um tempo certo para dizer cada fala. «Serve para nos orientarmos também com quem está a trabalhar conosco: a diretora de dobragens, que nos ajuda na interpretação, ou o editor de som», explica Catarina Perez.

Diana Tinoco

Quanto tempo ficam a gravar?

«Depende. Hoje, por exemplo, vamos ficar o dia todo, pois vou gravar falas de cinco episódios. Fazemo-lo à vez: eu vou gravar as minhas, mas a Mafalda já gravou as dela. Por vezes, nas reportagens, ficamos com a ideia de que estamos todos juntos no estúdio, mas não é assim! Pode acontecer, mas não convém. Imaginemos que estou lá dentro com a Mafalda: se espirrar, posso influenciar a gravação dela.»

Diana Tinoco

E gostas de fazer estas dobragens?

«Já tinha feito, e a primeira série que dobrei também era em espanhol. Adoro fazer dobragens, é muito fixe: estamos a interpretar e a ver a série ao mesmo tempo. Às vezes, quero continuar a ver, só que não posso» desvenda, entre risos, a apresentadora.