Dia das Mulheres e Raparigas na Astronomia: queres participar?

Como será o trabalho de uma astrofísica? O que é necessário para se estudar o Espaço? Será que as cientistas andam com a cabeça na Lua?

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço está a organizar três dias animados com atividades que te irão mostrar como é o trabalho de uma mulher cientista em áreas como a Física e a Matemática. De uma forma simples e com a ajuda de várias investigadoras, vais perceber que aqui não há «bichos-papões» nem impossíveis. E todas as perguntas terão uma resposta!

Sean Locke

Onde podes encontrá-las

No dia 10 de fevereiro, às 15h, no Planetário do Porto, haverá uma sessão pública com as investigadoras Elisa Delgado-Mena, Susana Barros, Andressa Ferreira e Ana Catarina Leite, que irão responder às tuas perguntas sobre o assunto. A atividade é gratuita mas tens de te inscrever aqui.

Nos dias 11 e 12, as investigadoras Raquel Albuquerque, Sandra Reis, Rita Neves e Elsa Teixeira vão à Escola Secundária Braamcamp Freire, na Pontinha, e à Escola B23 Ferreira de Castro, em Mem-Martins, para conversas com alunos.

Também no dia 11, podes ligar-te à internet e participar nos webinars com as investigadoras Catarina Lobo, Gabriella Gilli e Sandra Reis. Serão às 10h, 15h e 16h, respetivamente. As investigadoras farão uma curta apresentação seguida de uma sessão de respostas a perguntas efetuadas via online chat.