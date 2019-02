Vem aí a Noite dos Livros Harry Potter 2019. E nós vamos oferecer alguns!

Para os fãs do corajoso feiticeiro de Hogwarts, já não é novidade: a Noite dos Livros Harry Potter é uma data que assinala o lançamento do primeiro livro da saga escrita por J. K. Rowlings e uma oportunidade para se juntarem e reviverem as aventuras do seu ídolo. Em 2019, essa noite é já a 7 de fevereiro.

Em Portugal, várias lojas, bibliotecas e escolas aderiram à iniciativa e estão a preparar festas muito animadas e decoradas a preceito que levarão os leitores mais entusiastas ao mundo fantástico da feitiçaria.

Se estás no Porto e queres entrar na festa, podes ir à Livraria Lello ou à FNAC do Norte Shopping.

Em Lisboa, a FNAC do Colombo também aderiu à "Pottermania".

Na Margem Sul, a Biblioteca José Saramago, no Feijó, está a organizar um evento especial com o IMP Grupo de Fãs (tens de ligar para lá e inscrever-te!).

Várias escolas espalhadas pelo país também estão nos últimos preparativos para festejar esta noite especial. A tua não? Propõe aos teus professores, ainda vão a tempo! Para saberes como tudo funciona e te inscreveres neste evento mundial clica aqui.

No entanto, se não tens oportunidade de participar em nenhum destes eventos, que tal fazeres a tua própria festa em casa? Junta um grupo de amigos que também sejam fãs, vistam-se a rigor, façam uma decoração "mágica" e organizem um programa divertido. Podem ser leituras encenadas, quizes ou fazer uma maratona de filmes com muitas pipocas à mistura.

Ganha livros!

Depois, só tens de nos enviar uma foto bem original da tua festa para vjunior@visao.pt até 11 de fevereiro. As melhores quatro fotos ganham um exemplar de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de J. K. Rowling. Esta é uma edição especial alusiva às quatro equipas da escola de magia e feitiçaria de Hogwarts, com quatro sobrecapas, de cores e imagens diferentes. Se és fã, não podes perder.

Mas, atenção: não te esqueças de colocar o e-mail do teu pai ou da tua mãe e o seu número de telefone para que autorizem a publicação da foto, ok?

Dá asas à imaginação e não deixes que te lancem um Obliviate... (caso contrário, esqueces-te da data e lá se vai a diversão!)