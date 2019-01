7 calendários diferentes espalhados pelo mundo

2018: Calendário gregoriano

É este o calendário que se segue em Portugal e na maioria dos países. O calendário gregoriano foi criado pelo Papa Gregório XIII, em fevereiro de 1582, e foi feito com base no calendário romano. O marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo, no ano 0 a.C., e tem em conta o ciclo solar.

4716, o ano do Cão: Calendário chinês

O calendário chinês é lunissolar, ou seja, segue os ciclos do Sol e da Lua. De todos os calendários, é o mais antigo e começou durante o governo do imperador Huang Di, entre 2697 a.C. a 2597 a.C. Conta o tempo em anos, mas também conta ciclos. Cada ciclo tem 12 anos, que recebem os nomes dos animais do horóscopo chinês: boi, cão, carneiro, cavalo, coelho, dragão, galo, macaco, porco, rato, serpente e tigre.

108: Calendário Juche

É usado apenas na Coreia do Norte, país que segue um conjunto de ideias políticas chamado Juche. A contagem dos meses, semanas e dias é igual ao nosso calendário (gregoriano). Qual a diferença? O Juche começou em 1912, ano em que nasceu o político Kim II-Sung, considerado um Deus!

2019 (menos 13 dias): Calendário juliano

O calendário juliano está sempre 13 dias atrás do gregoriano. É usado por alguns cristãos ortodoxos, na Rússia e Sérvia. Foi estabelecido pelo imperador romano Caio Júlio César, em 46 a.C., basicamente é igual ao calendário romano, que existia na altura, mas com pequenas diferenças.

1440: Calendário islâmico

Este calendário é lunar, tem 12 meses de 29 ou 30 dias, formando um ano 354 ou 355 dias. Também é chamado hegírico, por ter começado na Hégira, nome dado à fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, no ano de 622 d.C. Os muçulmanos celebram datas religiosas como o Ramadão.

5779: Calendário judaico

Foi criado pelos hebreus, por volta do ano 1447 a.C. Tal como o chinês, também é lunissolar, o que faz com que os anos tenham às vezes 12 meses, outras treze.

2011: Calendário etíope

Seguido na Etiópia, país de África, é uma variação do calendário juliano e tem 12 meses de 30 dias e 1 mês com apenas 6 dias! A primeira hora do dia é o nascer do Sol.