IndieJúnior do Porto: 50 filmes muito diferentes para ver já no final do mês

Está de volta o festival de cinema IndieJúnior Allianz - Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto. Em quatro locais diferentes vão ser mostrados os filmes infantis e juvenis mais criativos e originais que se fazem hoje pelo mundo fora, na animação, documentário ou ficção.

Ao longo de seis dias, haverá novos filmes pensados para diferentes faixas etárias (+3, +6, +9, +12, +13 e +16), assim como a visita a clássicos do cinema, através das escolhas de três figuras da vida cultural e social portuense: a realizadora Luísa Sequeira, o geógrafo e escritor Álvaro Domingues e a arquitecta Filipa Fróis Almeida. Cada um vai apresentar, na secção «O Meu Primeiro Filme», «Os Salteadores da Arca Perdida», «A História Interminável» e «Tempos Modernos», respetivamente.

O festival é composto por uma competição internacional de curtas e longas metragens, avaliadas pelo Júri Oficial da Competição Internacional (composto por três personalidades da cidade do Porto) e o Júri Escolas (composto por três jovens de escolas portuenses). Seguindo a tradição de envolver os mais novos, o festival desenvolveu, em parceria o Programa Paralelo do Rivoli, a atividade «Eu programo um Festival de Cinema», onde alunos de quatro escolas da área metropolitana do Porto programaram várias sessões do festival.

Para além de veres os filmes que estão em competição, vais poder encontrar-te com o cinema através de oficinas, debates e exposições que vão explorar o grande tema deste ano: «o Lugar». O festival acontece no Teatro Municipal Rivoli, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, na Casa das Artes e na Reitoria da Universidade do Porto e os bilhetes custam 4€.