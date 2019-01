Porque é que Janeiro se chama assim?

O grande responsável pelo nome do primeiro mês do ano é o deus romano das mudanças e transições Jano. Entre os romanos, era muito popular: era o deus do céu luminoso, das origens e do princípio de toda a existência; era ele que abria e fechava a luz do céu.

hadrian6.tumblr.com

Nas gravuras ou estátuas que existem deste deus romano, estão sempre presentes as duas faces. Uma voltada para a frente e outra para trás, uma para o passado e outra para o futuro, tal e qual como o primeiro mês do ano. Aquele em que, inevitavelmente, temos um olho no que aí vem e outro no que já foi.

Janeiro é composto por 31 dias e geralmente é o mês mais frio do ano. É o primeiro mês do calendário gregoriano, o que usamos hoje em dia: de origem europeia, é utilizado oficialmente pela maioria dos países. Foi definido pelo Papa Gregório XIII em fevereiro de 1582 em substituição do calendário juliano implantado pelo líder romano Júlio César em 46 a.C e mantém-se até hoje.