Artistas ajudam vítimas dos incêndios

Salvador Sobral, AGIR, D.A.M.A. (na foto), Aurea, Rui Veloso e Ana Moura são alguns dos músicos que vão subir ao palco da maior sala de espetáculos do país. O concerto vai ser transmitido em direto pela SIC, RTP e TVI e em todas as rádios portuguesas, às 21h00.

Os bilhetes, que já estão esgotados, custam €15, mas há, também, entradas a €25, para quem quiser ajudar com um valor mais alto. Além disso, há bilhetes à venda, por €15, para quem quiser contribuir mas não puder ir ao espetáculo.

O dinheiro vai ser entregue à União de Misericórdias Portuguesas, uma rede de centros de apoio e tratamento a pessoas com dificuldades, como doentes e inválidos, bebés e pessoas de terceira idade. «Ninguém vai ganhar um tostão com o espetáculo e todas as receitas obtidas reverterão para o apoio às vítimas e à reconstrução das áreas afetadas», escreveu o diretor da agência Sons em Trânsito, Vasco Sacramento, no Facebook, empresa que teve a ideia de realizar o concerto. A iniciativa conta com o apoio de várias empresas e parceiros, que colaboram de forma gratuita.

O incêndio em Pedrogão Grande é uma das maiores tragédias da história do nosso país: provocou 64 mortos, 200 feridos, destruiu aldeias completas e deixou em cinzas 50 mil hectares, uma área equivalente a 50 mil campos de futebol, no distrito de Leiria.