Cá dentro: as neurociências para cérebros de todos os tamanhos

Cá dentro (do corpo) todos temos um cérebro. Cá dentro (do Centro Champalimaud) trabalham muitos neurocientistas que estudam o cérebro. Cá dentro (do Planeta Tangerina) nasceu um guia para ficarmos a conhecer mais sobre este órgão misterioso...Meninos e meninas entre os 8 e os 15 anos, bem-vindos a esta festa "Cá dentro"

Será entre as 17h e as 20 horas e haverá tempo para jogar e conversar. À tua espera, estão os cientistas do Centro Champalimaud que estudam o cérebro e ainda os autores do livro sobre o mesmo assunto, da editora Planeta Tangerina.

Eis uma pequena descrição dos jogos e atividades que vão estar à tua espera

Estação 1: EMOÇÕES

Estamos muito emocionados (por estares aqui!). E as outras pessoas como se estarão a sentir? Talvez nunca tenhas reparado, mas o nosso cérebro é especialista em interpretar caras e expressões. Até temos neurónios especialistas nesta matéria chamados “neurónios-espelho”!

Quando lemos a cara de outra pessoa, estes neurónios ficam ativos e conseguimos perceber o que essa pessoa está a sentir, as suas intenções, etc. Serás um bom leitor de caras? Vai até à Estação 1 e observa as imagens.

Estação 2: LINGUAGEM

Uma das coisas mais incríveis do nosso cérebro é a linguagem! Temos palavras para quase tudo e, quando não as temos, inventamos palavras novas ou combinamos as que existem para nos fazermos entender. Observa as letras do painel da Estação 2 e deixa que o teu cérebro faça combinações.

Estação 3: TEMPO

Já alguma vez sentiste que o tempo parou ou que passou a correr? Ter noção de quanto tempo já passou é essencial para o dia-a-dia. Mas como é que nosso corpo sabe quanto tempo passou? Na verdade, o tempo é medido pelo nosso cérebro. Mas como? Será o cérebro uma máquina de contar tempo, segundo a segundo, como os relógios? Na estação 3 vais participar numa experiência sobre o tempo.

Estação 4: MEMÓRIA

Como funciona a tua memória? Olha para as imagens da Estação 4 durante 20 segundos e tenta memorizar todos os elementos. Podes usar todos os truques (exceto tirar fotografias com o telemóvel, claro!). Um truque: se fizeres associações de ideias, ligando as imagens, por exemplo, através de uma história, pode ser mais fácil...

Estação 5: MOVIMENTO

Num só movimento, tanta coordenação! Já pensaste: como é que conseguimos pôr o dedo no ar quando queremos fazer uma pergunta na escola? Ou como é que um acrobata se prepara para mais uma competição olímpica? Todas as ações, das mais simples às mais complexas, são comandadas pelo nosso cérebro em comunicação com os nossos músculos (e não só...). Na estação 5 vais perceber como o movimento do corpo é muito mais complexo do que parece.

Estação 6: EU E OS OUTROS

Vai dizer olá aos peixes-zebra... Já deves ter sentido como o riso dos outros pode ser contagiante... e a tristeza também. Muitas vezes, as decisões que tomamos também são influenciadas pelos nossos amigos e familiares. isto acontece porque o nosso cérebro social gosta de interagir com os outros cérebros... e essa interação molda quem somos e as decisões que tomamos. Mas não somos os únicos... Com os peixe-zebra, por exemplo, também é assim!

Estação 7: CRIATIVIDADE

Quando desenhas, muitas áreas do cérebro entram em ação! Aceita um dos desafios desta estação e usa este espaço para desenhar. Agora faz ligações surpreendentes e cria uma história de 3 linhas com os objetos que acabaste de desenhar.