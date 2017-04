Como uma investigação para um jornal da escola acabou na demissão da diretora

A escola secundária de Pittsburg, Kansas, EUA, contratou, no início de março, Amy Roberstson, para o cargo de diretora, com rasgados elogios à sua "experiência extensa e diversificada". Menos de um mês depois, no entanto, o liceu anunciava a demissão da recém-contratada, na sequência de uma investigação de um grupo de alunos para o jornal da instituição, o The Booster Redux. Tudo começou quando Maddie Baden, uma das alunas que colabora com o jornal, se propôs escrever um perfil da nova diretora. O que os estudantes não contavam, nem Emily Smith, a professora orientadora, é que o artigo acabasse pôr em causa as credenciais de Amy Roberstson.

Foram as declarações sobre a sua experiência profissional que suscitaram a curiosidade dos estudantes de jornalismo. "Não batia certo", recorda Emily Smith, ao The New York Times. Depois, a diretora começou a dar respostas cada vez mais curtas e os jovens perceberam que os seus relatos não coincidiam com a realidade: "Faziam-lhe perguntas diretas, mas ela não respondia diretamente", acrescenta.

Entre os pontos que levarantaram dúvidas aos estudantes estavam as declarações sobre o seu mestrado e o seu doutoramento, obtidos, alegadamente, na Universidade de Corllins. Se até aqui os alunos já suspeitavam da veracidade das suas declarações, outros detalhes acentuaram as dúvidas, como foi o caso do bacharelato em Belas Artes que a diretora alegava ter tirado na Universidade de Tulsa. Após uma investigação, os estudantes concluíram que a universidade não conferia esse grau académico.

Depois de publicado no jornal da escola, o perfil chamou a atenção dos principais órgãos de comunicação social dos EUA. A diretora acabou por se demitir do cargo.

Jornalistas de vários pontos dos Estados Unidos enviaram mensagens de parabéns aos alunos pelo trabalho. E o superintendente da escola, Destry Brown, também não lhes poupou elogios: "Acredito fortemente nos jovens que questionam coisas e não 'papam' em tudo o que lhes dizem."