Como inscrevo a minha escola na iniciativa «Miúdos a Votos»?

O projeto «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» é aberto a qualquer escola que tenha turmas entre o 1.º e o 12.º ano, pública ou privada, assim como os estabelecimentos de ensino no estrangeiro que lecionem os mesmos anos de escolaridade e que tenham o português como primeira língua.

Até 31 de outubro de 2019, o professor responsável por desenvolver o projeto pode inscrever a escola, identificando os ciclos que irão participar, através do preenchimento do formulário disponível aqui.

No sítio da Visão Júnior, estão disponíveis cartazes eletrónicos para imprimir e afixar na escola, divulgando a iniciativa. Todo o material de apoio a esta iniciativa será disponibilizado através do sítio da Visão Júnior na internet, no canal do projeto, e na página do projeto no portal da Rede de Bibliotecas Escolares, bem como nos meios eletrónicos dos parceiros da iniciativa.

A participação das escolas será feita através da biblioteca escolar e coordenada pelo professor bibliotecário ou sob a coordenação de qualquer professor designado para o efeito.

SE NÃO PARTICIPAR NESTA PRIMEIRA FASE, A ESCOLA PODE REALIZAR O PROCESSO ELEITORAL?

Sim, embora estejam a abdicar de um momento de participação dos alunos muito importante. Após a divulgação da lista dos livros candidatos, as bibliotecas escolares, as escolas e os professores e professoras ainda podem manifestar interesse em participar na iniciativa, preenchendo o formulário para o efeito. A inscrição é fundamental para ter acesso à comunicação e materiais da iniciativa.