Se gostaste de ler os livros vencedores de «Miúdos a Votos» 2018-19 no 2.º ciclo...

Se gostaste de «A Avozinha Gangster», podes gostar de…

A coisa terrível que aconteceu a Barnaby Brocket

John Boyne e Oliver Jeffers

Os Brocket são as pessoas mais normais do mundo. Torcem o nariz a tudo o que seja invulgar, estranho ou diferente. No entanto, assim que o seu filho mais novo Barnaby nasce, torna-se claro que ele é tudo menos normal. Para grande vergonha dos pais, Barnaby… flutua!

Matilda

Roald Dahl e Quentin Blake

Ignorada pelos pais, Matilda é uma excelente aluno e uma leitora compulsiva na biblioteca. Inúmeros episódios vividos por ela e pela professora Docemel mostram como há tantos adultos idiotas!

Rubra, a árvore dos desejos

Katherine Applegate e Charles Santoso

Todos os anos, as pessoas vão ao pé de Rubra, uma árvore centenária, contar os seus desejos. Quando a querem deitar abaixo, duas crianças opõem-se e tentam convencer a proprietária a protegê-la.

Se gostaste de «Harry Potter e a Pedra Filosofal», podes gostar de...

O clube dos cientista: O segredo do mágico

Maria Francisca Macedo e Sara Paz

Catarina, Chico e Carlos são irmãos curiosos, apaixonados pela ciência, sempre à procura de mistérios. Quando a mãe de Catarina vai entrevistar os finalistas do Factor M!, um programa de magia com o grande mágico Houdini, o mágico desaparece! Que mistério existe com ele? Associa-te ao Clube dos Cientistas e descobre o Segredo do Mágico.

O dia em que me tornei pássaro

Ingrid Chabbert e Raul Nieto Guridi

A escola começou e Candela, que só tem olhos para os pássaros, ignora a paixão que provoca. Um dia, os olhares de ambos cruzam-se, enfim. Ele veste um fato de pássaro, ela tira-lhe o fato de pássaro e envolve-o com os seus braços. Já não é um pássaro mas, agora, consegue voar.

Charlie e a Fábrica de Chocolate

Roald Dahl e Quentin Blake

Charlie é uma criança pobre, que vive com os pais e avós numa casa miserável e que adora chocolate. Tendo conseguido um bilhete dourado que lhe dá acesso a uma visita à fábrica de chocolate do Sr. Wonka, vai ser recompensado e verá sua vida e a da sua família mudar completamente.

Se gostaste de «Harry Potter e a Câmara dos Segredos», podes gostar de…

Plasticus Maritimus, uma espécie invasora

Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho

Um guia de campo ilustrado que permite identificar, recolher, colecionar e ajudar a eliminar o plástico marinho.

A Origem das Espécies

de Charles Darwin, recontada por Sabina Radeva

Charles Darwin era um biólogo que revolucionou a modo como entendemos a evolução. Sabina Radeva, bióloga molecular e ilustradora, recriou o trabalho dele com um bonito livro ilustrado. As imagens e o texto de Radeva contam a teoria de Darwin e descrevem a evolução, com clareza, humor e rigor. Com diagramas, mapas informativos e belas fotos.

Vinte Mil Léguas Submarinas

Julio Verne e Alphonse Neuville

Nautilus é um submarino, que se move a eletricidade, comandado pelo Capitão Nemo. Perante os problemas surgidos com outras embarcações e confundido com um monstro marinho, é alvo de perseguição. Ao longo de muitos quilómetros (20 000 léguas submarinas), as peripécias vão surgindo e as maravilhas e os segredos do fundo do mar são relatados.