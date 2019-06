Vídeo: Maria Teresa Maia Gonzalez, escritora, falou com estudantes na festa dos «Miúdos a Votos»

«Escrevo para tentar compreender, e para levar os outros a repensar», disse a autora de «A Lua de Joana» à plateia de alunos que a entrevistou na festa final de «Miúdos a Votos»

«Quando começou a escrever, teve a influência de alguém?», foi a primeira pergunta, feita por Mariana, pela plateia de alunos que esteve com a escritora na festa final de «Miúdos aVotos: quais os livros mais fixes?», que se realizou na Fundação Gulbenkian a 31 de maio.

Na sala estavam estudantes do 9.º ano da Escola Artur Gonçalves, de Torres Novas, do 6.º ano da Escola Padre Alberto Neto e do primeiro ciclo da Escola Básica Professor Galopim de Carvalho, estas duas últimas em Queluz.

Vê o vídeo com a entrevista completa.