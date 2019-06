Vídeo: as palavras do secretário de Estado da Educação sobre «Miúdos a Votos»

«Vocês deram um exemplo extraordinário ao País ao exercerem o vosso direito de participação e o vosso direito de voto», disse o secretário de Estado da Educação, João Costa, aos alunos das 26 escolas que assistiam, em dois auditórios e em duas salas da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no dia 31 de maio, ao espetáculo da festa final de «Miúdos a Votos». Veja, no vídeo, a intervenção do secretário de Estado.