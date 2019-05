«Miúdos a Votos» na Escola Básica n.º 3 de Setúbal

Após a professora bibliotecária ter divulgado a listagem dos títulos dos livros a votos, os alunos organizaram-se em grupos. Cada grupo selecionou um livro, leu-o e escreveu vários textos argumentativos para as sessões de esclarecimento e slogans publicitários, com os quais fizeram os cartazes para a campanha no exterior.

A campanha fez-se no recreio da escola, durante os períodos de almoço e intervalos. As sessões de esclarecimento realizaram-se em contexto de salas de aula e até foram feitos vídeos!

Terminada a campanha, em cada uma das três turmas participantes, elegeram-se alunos para presidentes de mesa de voto e respetivos secretários.

Chegado o dia das eleições, todos os alunos da escola votaram e, no final do dia, contaram-se os votos e divulgaram-se os resultados. O livro mais votado na escola foi «O Cuquedo».

Dias depois, os alunos avaliaram a atividade: «gostamos muito de participar: ficamos a conhecer e a perceber melhor o processo eleitoral, as ações que o antecedem e a leitura dos livros tornou toda a atividade muito mais aliciante!».

Texto redigido pelos alunos da Escola Básica n.º 3 de Setúbal