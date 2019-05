Vídeo: Porque votar no livro «A Lua de Joana»?

A Filipa do 8.ºA da Escola Básica D. Pedro I, do Agrupamento de Escolas de Cister, em Alcobaça, explica porque é que ela acha que todos devem votar no livro «A Lua de Joana» de Maria Teresa Maia Gonzalez