Alunos da Escola Prof. Manuel Martins Alves «ajudam» Saramago

A turma do 3.ºB da Escola Prof. Manuel Martins Alves, em Loulé, no Algarve, desenvolveu um trabalho notável para a campanha eleitoral de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?», com muitas atividades e muito diversificadas.

A turma montou uma peça de teatro, a propósito do livro «A Maior Flor do Mundo», em que um dos alunos encarnou a personagem do escritor José Saramago. Sentado à frente de uma máquina de escrever, ele vai contando como é difícil escrever para crianças, por estar habituado a escrever com palavras dificeis. Vai sendo ajudando pelos alunos da turma, que vão entrando na peça. A dramatização foi apresentada em várias sessões na escola.

Nesta escola, que faz parte do Agrupamento de Escolas João Coelho Cabanita, os alunos apoiaram seis livros, durante a campanha eleitoral de «Miúdos a Votos». Produziram um anúncio publicitário do livro de José Saramago:

Para «Não Abras Este Livro», criaram também um vídeo muito original:

«O Sr do Seu Nariz», «O Tubarão na Banheira», «O Principezinho» e «Porque é que os animais não conduzem» são os outros livros defendidos pelos alunos desta escola.

Qual dos livros sairá vencedor? Já falta pouco para sabermos.