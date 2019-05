Repórteres em causa própria

Os alunos da Escola Secundária com 3.º ciclo Daniel Sampaio, na Sobreda da Caparica, em Almada, escreveram, eles próprios, uma reportagem sobre a sua participação em «Miúdos a Votos». Assim é que é escrever!

«Pela primeira vez, a iniciativa envolveu os alunos do 3.º ciclo da Escola Daniel Sampaio. Ao todo, participaram cerca de 24 alunos de quatro turmas, promovendo diferentes livros. Para que isso acontecesse, abdicaram de algum tempo das suas rotinas e aulas de modo a prepararem as intervenções nos debates, gravarem vídeos e podcasts, o que confirma o entusiasmo e o brio posto na atividade. Defenderam os seus livros, circulando pelas salas de aulas, corredores, refeitório, biblioteca, recreio, fazendo campanha de uma forma consciente, cívica e empreendedora, esclarecendo dúvidas, entregando panfletos e materiais afins, fazendo ver aos mais crescidos que também eles têm fibra política e sobretudo cívica, e que não necessitam de ser financiados para se fazerem ouvir.»

«Durante a campanha, os candidatos a “livro mais fixe” promoveram com prazer, festa e partilha o gosto pela leitura; evidenciaram a importância da leitura e da escrita na comunidade escolar, dando-lhes visibilidade; estimularam a imaginação, articulando a palavra e a leitura com as artes (ah, pois, os belos cartazes, marcadores, t-shirts e representações são arte!); desenvolveram capacidades de argumentação; e sensibilizaram os colegas para a importância do desenvolvimento dos diferentes domínios associados à capacidade de se expressarem em público.»

«No dia 13 de março, deu-se o encerramento da campanha. com um comício, seguido de mais um debate fantástico, o último, no auditório da Daniel Sampaio, em que todos os candidatos puderam pela última vez, deliciar os seus apoiantes e cativar o público, miúdos e graúdos, discursando e representando.»

Reportagem redigida em coletivo pelos alunos da Escola Daniel Sampaio que participaram em «Miúdos a Votos»