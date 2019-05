O blogue que noticia a campanha na Diogo Lopes Sequeira

Na Escola Básica Diogo Lopes Sequeira, no Alandroal, sete livros merecem a atenção dos alunos - e do blogue da biblioteca

A Escola Básica Diogo Lopes Sequeira, no Alandroal, ficou mais colorida com a campanha eleitoral de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?». Neste estabelecimento de ensino, que faz parte do Agrupamento de Escolas do Alandroal, os alunos produziram cartazes dos sete livros que livros nas eleições que mereceram a sua atenção.

«Como ser um Unicórnio», de Sea3PO, foi um dos livros de que um grupo de alunos apresentou aos colegas.

«A Viúva e o Papagaio», de Virgina Woolf, também foi explicado por alunos aos outros alunos.

A participar ativamente na campanha eleitoral estavam também partidários de «A Culpa é das Estrelas», «Pedro Alecrim» ou «A Fada Oriana». Foram produzidos booktraillers, que podem ser vistos no blogue da Biblioteca da Escola, que foi acompanhando sempre a atividade eleitoral.