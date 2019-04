Um dia inteiro dedicado ao projeto «Miúdos a Votos»

A sessão começou com uma dramatização em que Leonor Guedes, Leonor Silva e Mafalda Reis, todas alunas do 7.ºB, encarnaram as personagens do seu livro preferido «Harry Potter e a Pedra Filosofal», com muito entusiasmo. Depois foi a vez do livro «A Culpa é das Estrelas», defendido por Raquel Silva e Bárbara Contente, do 8.ºC, que destacaram a «faceta arrojada e comovente do romance».

Rodrigo Teixeira, Ana Mota e Rita Touricas, também do 8.ºC, fizeram campanha pelo livro «O Recruta» da coleção Cherub, cativando todos os presentes com a apresentação do trailer «The Recruit», feito especialmente para a história de Robert Muchamore.

Feito o apelo ao voto nos livros favoritos, ainda houve tempo para distribuir marcadores de livros e folhetos informativos. «Na biblioteca, nos corredores e nos diferentes pavilhões não há quem fique indiferente aos cartazes que apelam à participação de todos os alunos à (re)descoberta de novas leituras», garante a professora bibliotecária Elsa Barreiros.