«Miúdos a Votos» no Agrupamento de Escolas de Mortágua

Durante a campanha, os alunos do Agrupamento de Escolas de Mortágua, em Viseu, estiveram bastante ativos durante a campanha eleitoral: divulgaram as obras preferidas através da elaboração de cartazes, marcadores, crachás e desdobráveis e com apresentaçõe de excertos dos livros aos colegas.

«Os alunos têm trabalhado entusiasticamente e com muita criatividade. Destaco o grupo que faz campanha pelo livro A Fada Oriana, de Sophia de Mello Breyner Andresen, cujos elementos se vestiram de Fada Oriana para dar vida ao seu cartaz», conta-nos a professora Ludovina Ferreira, professora bibliotecária. «É de realçar ainda o espírito de entreajuda colocado na execução das diferentes tarefas, observando-se a ajuda de alunos que tinham os trabalhos mais avançados aos que estavam mais atrasados. Foi bonito de ver!»