O que é que a música «We Will Rock You» tem a ver com o livro «A Maior Flor do Mundo»?

Na Escola Básica de Condeixa-a-Nova, em Coimbra, para além de cartazes cheios de cor, foi feita uma música de apoio ao livro «A Maior Flor do Mundo», de José Saramago, com a melodia de «We Will Rock You», dos Queen.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4