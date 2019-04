Na Escola Básica de Vilarinho do Bairro há dois livros-candidatos: «Como Ser Um Unicórnio» e «O Principezinho»

Na Escola Básica de Vilarinho do Bairro, em Anadia, a campanha das alunas do 5.ºB faz-se pelo livro «Como Ser Um Unicórnio - Descobre a Magia que Há em Ti», de Sea3PO. Depois de prepararem a campanha na biblioteca escolar, fizeram cartazes e marcadores, e até houve direito a uma tela pintada.

A oposição do 5.ºA faz-se com apoio ao livro «O Principezinho», de Antoine Saint-Exupéry: houve distribuição de flyers e cartazes espalhados pela escola. «Renhida, esta política literária do 2º ciclo», comenta a professora bibliotecária Noémia Machado Lopes.