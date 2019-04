«Miúdos a Votos» chegou a França!

A ideia partiu da professora Isabel Costa, responsável pela biblioteca de livros portugueses no Collège Pierre et Marie Curie, que leu sobre o projeto na VISÃO Júnior, da qual são assinantes, mas é a professora Isabel Fernandes, que nos conta como o estão a desenvolver.

«Na Secção Internacional [uma secção desta escola] os alunos do 1º ciclo têm aulas de português duas vezes por semana. Os «Miúdos a Votos» são uma boa forma de desenvolver a expressão oral e de motivar os alunos para a descoberta e leitura de outros livros em português para além das obras trabalhadas em sala de aula», conta-nos, por e-mail.

«Muitas vezes, o contacto que estes alunos têm com a língua portuguesa resume-se à sala de aula e pouco mais. Este projeto permite que se exprimam em português num registo diferente daquele que é habitualmente trabalhado em sala de aula, com um objetivo que lhes vai dar vontade falar e quebrar algumas inibições».

E a campanha foi levada muito a serio por estes miúdos do 3º ano! Um dos grupos fez uma maquete com um mini resumo do livro e os outros dois grupos prepararam cartazes. Fizeram campanha pelo livro «A Fada Oriana», «O Elefante Cor-de-Rosa», «Poemas da Mentira e da Verdade» e «O Principezinho»