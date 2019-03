Os miúdos estão mesmo a votos!

Mais de 700 escolas estão hoje a votos, para que os alunos elejam os livros mais fixes. Estão quase a fechar as urnas na Escola Básica 2.3 de Pegões, Montijo...

A Escola Básica 2.3 de Pegões está completamente enfeitada. Há cartazes por todo o lado, desde a entrada, escadas acima. Mas na zona da Biblioteca, transformada hoje em assembleia de voto do projeto «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?», não há propaganda eleitoral, como manda a lei. Os 600 alunos de todo o agrupamento estão a votar na escola-sede, e aproveitou-se o dia da eleição para fazer corta-mato. Na verdade, para ser um dia diferente.

A Junta de Freguesia emprestou as três urnas atrás das quais estão Ana Rita, Nicole e Maria Leonor, do 6ºA, Igor, do 8ºB, e dois Miguéis (o Silva e o Martins) do 9ºA.

Na fila esperam para votar, pela sua vez, os alunos do 1º ano da Escola Foros de Trapo. Deep, 6 anos, nasceu na Índia, mas já consegue ler em português. «Sabem o que é se deve fazer antes de ir para a cama?», pergunta-lhes o secretário de Estado da Educação, João Costa. «Já sei! Lavar os dentes!», responde de forma entusiasmada a miúda que levantou logo o dedo. «E além disso?», contrapõe João Costa. Silêncio. «É ler um bocadinho!»

«Nunca faço isso», responde logo Deep.

«Então, tens de passar a fazer!»