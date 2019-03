Na Escola Básica de Gilmonde, as capas dos livros ganharam vida

Nesta escola em Barcelos, os alunos tiveram uma ideia muito criativa. Com a ajuda da professora bibliotecária Ádila Faria, disfarçaram-se das capas dos livros pelos quais fazem campanha.

“Nós entrámos nos livros: em vez de desenharmos o boneco, metemo-nos a nós dentro da capa”, explica Bernardo Almeida, 10 anos, um dos meninos que participou na parada.

Lucilia Monteiro

Depois, desfilaram pela escola à frente de todos os colegas: uns caracterizados, outros com cartazes com palavras de apelo ao voto. A audiência, a princípio tímida, foi contagiada pelos colegas e também se manifestou: gritavam pelo livro «A Maior Flor do Mundo», um das obras que, dizem os miúdos, reunirá mais votos.