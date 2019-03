Como votar

Passo a passo, descobre o que tens de fazer quando fores participar na eleição de «Miúdos a Votos»

1. Consulta a lista dos livros candidatos para o teu ciclo de ensino, que deve estar afixada no local de voto Dirige-te à mesa de voto e identifica-te, dizendo o teu nome, ano e turma Receberás um boletim de voto ou um papel em branco para votares

4. Num local longe de todos os olhares, preenche o boletim de voto, colocando uma cruz no quadrado do teu candidato; no caso de estares a votar num papel em branco, coloca o código do livro candidato

5. Dobra o boletim de voto em quatro, com a parte escrita para dentro, de forma a que ninguém veja em quem votaste

6. Dirige-te de novo à mesa de voto. O teu voto deverá ser colocado dentro da urna diante de t