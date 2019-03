Como organizar a votação

Indicações para quem vai estar nas mesas de votos desta iniciativa

(Se quiser descarregar esta informação em pdf, clique aqui)

• Deverá haver uma urna de voto por cada ciclo de ensino.



• Os alunos só poderão votar na lista do ciclo de ensino que frequentam.



• Tal como acontece numas eleições políticas, não é permitido qualquer material de propaganda (cartazes, trabalhos, posters, autocolantes, etc.) no local da votação, no dia da votação.



• Não é permitido o uso pelos eleitores e membros da mesa de símbolos,

siglas, sinais, distintivos ou autocolantes de quaisquer candidaturas.



• As listas das turmas funcionarão como cadernos eleitorais. Neles, os membros

das mesas de votos deverão tomar nota de quem já votou, garantindo assim

que a mesma pessoa não vota duas vezes.



• Terão de estar afixadas, em local visível, as listas dos livros candidatos a cada ciclo de

ensino (ou aos ciclos de ensino que se lecionam na escola) (pdfs do 1º ciclo , 2.ºcicl o, 3ºciclo e secundário )



• Quando entra na sala, o aluno deve dirigir-se à mesa de voto. Os seus membros

deverão perguntar-lhe o nome e procurá-lo nos cadernos eleitorais.



• O voto é secreto: o eleitor deve preencher o seu boletim de voto longe de quaisquer

olhares e não deve ter ninguém perto de si (a não ser que o aluno seja incapaz de

cumprir sozinho o seu direito de voto por incapacidade física).



• Ainda no local onde preencheu o boletim de voto, o eleitor deve dobrar o voto em

quatro.



• Depois do aluno colocar o seu voto na urna, um membro da mesa de voto deverá

anotar no caderno eleitoral que aquela pessoa já votou.



• Os alunos poderão votar preenchendo o boletim de voto que foi enviado, ou

colocando apenas o número do livro escolhido numa folha de papel A5.



• Os alunos são totalmente livres de votarem no livro candidato que entenderem,

tenha ou não havido campanha eleitoral pelo livro na sua escola.



• Sobre a pessoa que vai votar não poderá haver qualquer tipo de pressão ou de

pergunta sobre o seu sentido de voto.



• É proibido a escola fazer o seu próprio boletim de voto. Tem obrigatoriamente de

utilizar o que foi enviado ou uma folha em branco.



• A urna só poderá ser aberta no final da votação.