Em Santo Tirso há dois livros escolhidos e muitas ideias

A paixão pelo livro «O Recruta» começou já no ano passado. Maria Castro, Ana Lima e Edgar Vieira, todos com 13 anos, já leram a coleção inteira dos livros de Robert Muchamore. Quando se inscreveram no projeto, tinha que ser este o livro escolhido.

Resolveram trazê-lo à escola de uma forma especial: pensaram em dois jogos distintos que apelam à criatividade. «Queremos que a ficção passe à realidade e gostávamos que os nossos colegas interagissem com a história». Um dos jogos vai imitar as provas de admissão para entrar na Cherub: inclui uma prova de matemática, outra de português, uma pista de obstáculos e um teste de obediência. O outro vai pôr alunos a imaginar qual seria o seu nome de recruta.

«Acho que posso falar por todos: quando lemos o livro e chegámos à passagem em que se fala nos nomes, parámos todos para pensar qual seria o nosso», explica Maria Castro, quando lhe perguntamos de onde surgiu a ideia para o concurso. Uma semana antes das votações, será anunciado o vencedor e o nome mais original levará para casa um exemplar da obra. Para participar não é obrigatório nem necessário ler o livro porque as informações necessárias vão estar afixadas pelos corredores.

Lucilia Monteiro

Na mesma escola também o 8 ºB faz planos para levar a vencedor «O Rapaz do Pijama às Riscas». A exibição do filme com o mesmo nome, uma adaptação do livro, e sessões de esclarecimento com as outras turmas da escola vão acontecer em breve!