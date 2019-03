«Assim se Lê na Biblioteca da JRTV!»

Com dois livros e um tema central, o Holocausto (o assassínio de cerca de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial), os alunos do 10º ano da Escola Básica e Secundária José Relvas, em Alpiarça, bem no centro do país, levaram dois livros a confronto: «A Rapariga que Roubava Livros» e «O Diário de Anne Frank».

Jose Carlos Carvalho

Decidiram fazer um debate televisivo por ser mais dinâmico e para envolver mais alunos. Apesar de só Francisco Apolinário e Maísa Castro, ambos com 15 anos, defenderem os dois livros em debate, foi precisa uma grande equipa: Tomás Arêde moderava o e as filmagens ficaram a cargo dos alunos do Curso Profissional de Multimédia. Leandro Figueiredo, Carolina Lucas e Beatriz Malacho davam indicações ao público: anunciavam quando deviam bater palmas, quando era preciso silêncio e quando se começava a gravar, usando uma claquete e tudo.

Jose Carlos Carvalho

No final, também os alunos do 12º ano apresentaram, dentro do tema, 3 booktrailers, ou pequenos vídeos, sobre o livro «Perguntem a Sarah Gross».