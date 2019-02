No Dia Mundial da Rádio, preparou-se a campanha de «Miúdos a Votos»

«O dia foi muito fixe: fizemos gravações num estúdio de rádio e escolhemos músicas e barulhos para acrescentarmos à nossa gravação», contou João Ribeiro, 9 anos. O João é um dos alunos da Escola Básica de Rates que esteve no Centro de Estudos Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho, no Dia Mundial da Rádio, a fazer podcasts e vídeos com professores e investigadores daquele centro.

Lucilia Monteiro

Vieram participar no programa «Cientificamente Provável», do Ministério da Educação e, como estavam a desenvolver trabalhos para a iniciativa «Miúdos a Votos», juntaram-se as atividades. «Exploraram os livros e a entrevistaram-se a si próprios, para, em conjunto, perceberem qual o adjetivo que melhor descreve o livro ou como caracterizam as personagens», explicou Sara Pereira, investigadora do CECS e professora do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho. Depois, em duas salas distintas, gravaram podcasts e vídeos.

Redesenharam as capas dos livros, para se perceber que imagem tinham das várias histórias escolhidas para a campanha: «A Maior Flor do Mundo», «Porque é que os Animais não conduzem?» e «O Gigante Egoísta e o Príncipe Feliz», «O Tubarão na Banheira», «O Segredo do Rio» e «A Fada Palavrinha e o Gigante Egoísta».

Depois, para além de gravarem imagens na rua, falaram em frente à câmara com uma tela chroma key por trás (a tela verde que se vê nas fotografias). Enquanto uns eram os protagonistas do vídeo, outros tomavam conta da luz, outros do som, e alguém preenchia a função de realizador.

Os miúdos que participaram contaram que já tinham gravado vídeos o ano passado, com as professoras. «Aqui foi diferente, porque viemos fazer os vídeos com profissionais», diz Angela Ferreira, 9 anos, também da Escola Básica de Rates. O dia foi muito divertido, todos concordam: «Gostei de fazer tudo, foi tudo espetacular, aprendi coisas que não sabia», remata Luana Trindade, 11 anos, da Escola Básica de Refojos.

Se ficaste curioso, em breve vais poder ver os vídeos e podcasts produzidos pelo CECS no sítio da VISÃO Júnior.