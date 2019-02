Queres ouvir o teu tempo de antena?

De 19 de fevereiro a 13 de março todos os livros têm direito aos seus tempos de antena. Estes vão passar na Rádio Miúdos às 9h45, 15h45 e 20h15

Todos os dias vão passar na Rádio Miúdos os vários tempos de antena de cada livro. Como alguns ficaram de fora, vamos também publicá-los aqui para que não percas nenhum e possas ouvir os trabalhos de vários colegas de vários pontos do país.

18 de fevereiro, terça-feira

A2 - «O Diário de um Banana 1», de Jeff Kinney

Escola Básica de Pegões Cruzamento

As turmas A e B da Escola Básica de Pegões Cruzamento juntaram-se para cantarem em coro uma canção ao Greg, de «Diário de um Banana 1».

Escola Básica da Azeda

O 4ºC da Escola da Azeda, em Setúbal, diz: «Não é fácil ser criança, e ninguém sabe isso melhor do que o Greg… Concordas? Ora ouve.

Escola Básica Gandra Ferreiros

A turma 10 do 3.º ano da Escola Básica Gandra Ferreiros, em Braga, criou uma espécie de dramatização.

Escola Básica do Peso da Régua

A Escola Básica do Peso da Régua inventou um hashtag para o seu livro preferido.

Escola Básica de Lamego

Os 7.ºB e G da Escola Básica de Lamego apelam ao voto!

Escola Básica do Loureiro

O 7.ºB da Escola Básica do Loureiro, em Oliveira de Azeméis, defende que rir é o melhor remédio.

C5 - «A Culpa é das Estrelas», de John Green

Escola Secundária Daniel Sampaio

Alunas do 7ºC da Escola Secundária Daniel Sampaio, da Sobreda, Almada, gravaram esta interessante troca de impressões sobre «A Culpa é das Estrelas».

Escola Secundária do Entroncamento

O 8ºC da Escola Secundária do Entroncamento faz o seu apelo ao voto.

B1 - «Ali Babá e os 40 Ladrões», uma adaptação de Luc Lefort e António Pescada

Escola Básica Jacinto Correia

Descobre o que pensam os alunos do 6ºG da Escola Básica Jacinto Correia, em Lagoa, Algarve, sobre «Ali Babá e os 40 Ladrões».

Escola Básica Mário Beirão

Três grupos de alunos da Escola Básica Mário Beirão, de Beja, apelam ao voto: do primeiro, fazem parte a Erica, a Maria e a Daniela; do segundo, o Martim, o Guilherme, o João e o Pedro; no terceiro, alunos do 5.E

A4 - «A Fada Oriana» de Sophia de Mello Breyner Andresen

Escola Básica da Alumieira

«Já leste? Volta a ler, tens muito que aprender!», defendem os alunos do 4.ºB da Escola Básica da Alumieira, Aveiro.

Escola Básica do Bom Nome

A turma G do 4ºano da Escola Básica do Bom Nome, em Vila das Aves, Porto, explica porque é que este livro transmite grandes lições de vida.

Escola Básica de Fajões

A turma A do 5.º ano da Escola Básica de Fajões, Oliveira de Azeméis, faz um reconto da história.

Escola Básica do Peso da Régua

A turma 6 do 6º ano da Escola Básica do Peso da Régua compôs uma espécie de hino sobre «A Fada Oriana».

Escola Básica de Lamego

Os 5ºB e 5ºC da Escola Básica de Lamego criou um anúncio muito curto sobre o livro.

Escola Básica Mário Beirão

As vozes de Ariana, Leonor, Lúcia, Matilde e Vanessa, da Escola Básica Mário Beirão, de Beja.

Escola Básica de Mirandela

O poder da bondade, eis o que os alunos do 8ºD da Escola Básica de Mirandela mais gostaram no livro.