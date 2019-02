Correria em Joane

Munidos de cartazes, com um megafone em riste e muita energia, os miúdos do 2º ano do Centro Escolar de Joane fizeram campanha, no recreio, para o resto dos colegas. As professoras ajudaram a fazer os cartazes, mas os livros foram escolhidos por eles. «O Cuquedo» é o meu livro preferido porque podemos viajar, sonhar e ver. E ver é fixe! O livro fala dos animais da selva a andarem de lá para cá e de cá para lá enquanto fogem do Cuquedo, que prega sustos aos animais que estiverem parados”, contou-nos, entusiasmado, Dinis Oliveira, 7 anos. O colega de campanha José Machado, 7 anos, já leu o livro três vezes!

Do lado de «A Girafa que Comia Estrelas» está Leonor Peixoto, 7 anos: «O que mais gostei foi a parte em que a girafa espirrou e a savana ficou verde de novo. O livro fala sobre a amizade entre uma galinha e uma girafa, uma amizade estranha mas bonita».

A quatro quilómetros, na Escola Básica de Boca do Monte, faz-se campanha pelos mesmo livros, mas de uma forma diferente: os alunos do 2º ano resolveram apresentar o projeto e os livros aos colegas mais novos, do 1º ano. No final, ofereceram-lhes uma girafa para pintarem, gritaram pelo «melhor livro do mundo, O Cuquedo!» e apelaram ao voto, no dia 15 de março.

A menos de 10 minutos dali, fica a Escola Básica de Estalagem, onde os miúdos e miúdas dos 3º e 4º ano optaram pelos livros «A Girafa que Comia Estrelas», «O Cuquedo» e ainda «A Maior Flor do Mundo». Andreia Carneiro, 9 anos, explica que gosta do livro de José Saramago porque «a história mostra que, se ajudarmos as pessoas, somos recompensados».

Também na Escola Básica de Pousada de Saramagos foi dia de campanha. «O Principezinho», de Antoine de Saint-Exupéry, tem o apoio de Ana Silva, 9 anos: «Nunca tinha lido este livro e foi por causa dos Miúdos a Votos que o comecei!»

Nesta escola há ainda mais três livros em campanha: «O Elefante Cor-de-Rosa», que, nas palavras de Tiago Correia, 9 anos, é um livro «muito criativo que estimula a nossa imaginação». «Fez-me imaginar um planeta onde os elefantes fossem cor de rosa e não houvesse preocupações.»

Beatriz Costa, 10 anos, diz que escolheram o livro «A Girafa que Comia Estrelas» porque o título os intrigou. «Queríamos ver se era mesmo verdade, se a girafa comia mesmo estrelas ou se era só uma forma de dizer.» Já fizeram panfletos, cartazes e muitas estrelas para pendurar pela escola.

Pelo livro «O Cuquedo» estão outros quatro rapazes. O João Pedro, 10 anos, representa o grupo e explica a escolha: «É uma história muito engraçada: toda a gente sabia quem era o Cuquedo pelo nome, mas ninguém o conhecia. Quando o Cuquedo chegou, perguntou aos animais porque estavam eles a andar para trás e para a frente. Os animais responderam-lhe que estavam com medo do Cuquedo, mas ele não lhes queria fazer mal. Isso incentiva-me a ter vontade de conhecer melhor todas as pessoas que só conheço pelo nome.. E ainda deixou o aviso: «Se não votarem no Cuquedo, ele ainda aparece para vos assustar!».