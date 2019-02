Em Seia já se apela ao voto!

Em Seia, perto da serra da Estrela, 12 estudantes da Escola Básica Dr. Guilherme Correia de Carvalho já se reuniram para organizar a campanha e avançaram com cartazes e marcadores. Camila Batista, Margarida Álvaro e Sara Nascimento, todas com 13 anos, estão por O Rapaz do Pijama às Riscas. «Gostamos de livros que falem sobre a II Guerra Mundial, porque é interessante perceber como era a vida das pessoas nessa época.» Com tantas coisas para fazer na escola, tem sido difícil arranjarem tempo para se organizarem, mas já pensaram em algumas coisas: t-shirts para o grupo e marcadores para distribuir pela escola.

A Viúva e o Papagaio, de Virginia Wolf, foi o livro escolhido por Maria Neves, Margarida Figueiredo, Alice de Andrade, Guilherme Almeida e Pedro Sousa que, durante 45 dias, vão contar a história no bar da escola, todos os dias um bocadinho, através de cartazes. Têm também pensado numa estratégia para conseguirem chegar a informação aos colegas.

Já Martim Almeida, Margarida Oliveira, Leonor Ferreira e André Figueiredo (todos com 11 anos) querem que o livro vencedor seja A Avozinha Gangster. Já fizeram cartazes, e estão a planear um teatro para toda a escola.