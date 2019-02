Campanha fora de portas, no Dia Mundial da Leitura em Voz Alta

Os alunos do 8ºA da Escola Básica Infanta D. Mafalda aproveitaram o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta e o encontro online marcado para esse dia para fazer campanha pelo livro A Lua de Joana, de Maria Teresa Maia Gonzalez. Em voz alta, partilharam com os parceiros do projeto «eTwinning: Leio, logo existo!» os seus excertos preferidos da obra, apelando ao voto.

Para além de terem lido, em voz alta e via videoconferência, deram ainda voz e ritmo ao texto poético que compuseram, inspirado na leitura da obra. Em breve poderás ver aqui o vídeo da ação!