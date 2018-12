Miúdos a Votos: vê quais são os candidatos!

Alguma vez tiveste oportunidade de, através do voto, dares a tua opinião sobre um assunto? Pois vais poder fazê-lo a 15 de março, se a tua escola participar em «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?», uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares.

Os candidatos a estas eleições não são partidos nem pessoas, mas sim livros. E como são escolhidos?, estarás tu a perguntar. Alunos e alunas de mais de 600 escolas que já se inscreveram nesta iniciativa enviaram-nos os títulos que mais gostaram de ler até hoje. Essas propostas foram contabilizadas (por uma instituição chamada Pordata) e os livros que receberam mais nomeações integram as listas que vão à votação nacional.

Livros nomeados para o 1.º ciclo (por ordem alfabética)

Livros nomeados para o 2º ciclo (por ordem alfabética)

Livros nomeados para o 3ºciclo (por ordem alfabética)

No dia 28 de janeiro, começa a campanha eleitoral nas escolas. Este é o período em que os partidos e as pessoas transmitem aos outros as suas ideias – e na campanha eleitoral de «Miúdos a Votos» acontece exatamente o mesmo: os alunos vão explicar aos colegas porque gostam mais daquele livro, tanto através de cartazes como de debates, comícios, tempos de antena de rádio ou vídeos. A VISÃO Júnior irá dando notícias do que se passa nas escolas através do seu site.

Se a tua escola se quiser inscrever, ainda pode fazê-lo. Fala com os teus professores!

As listas dos livros nomeados podem ser descarregadas em pdf aqui: 1.º ciclo, 2 .º ciclo e 3.º ciclo.

No âmbito desta iniciativa, está a decorrer uma campanha especial de assinaturas para as escolas.