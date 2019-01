«Miúdos a Votos»: já se faz campanha!

Em Lisboa, a campanha começou bem cedo e de uma forma diferente. Os alunos da Escola Básica dos Olivais convidaram os colegas da Escola Básica de Santa Maria dos Olivais, do mesmo agrupamento, para virem ouvir tudo sobre democracia, eleições, votos e campanhas eleitorais.

Quem veio falar do assunto foi o vice-presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, Duarte Carreira, que, para além do que tinha preparado, ainda respondeu a perguntas sobre fake-news, manipulação nas redes sociais, populismo e regimes ditatoriais.

Diana Tinoco

A ideia foi das professoras, Lourdes Martins e Lurdes Gracio, que acharam que fazia sentido explicar aos alunos como funciona «na vida real», para aplicar as mesmas regras ao projeto «Miúdos a Votos». E a assistência concorda: «o que foi falado hoje relaciona-se com o projeto porque falamos em democracia, em campanhas eleitorais e em votos. Os «Miúdos a Votos» vão funcionar da mesma forma, em democracia», explicam Andreia Gomes e Matilde Santos, ambas com 11 anos.

Diana Tinoco

Na Amadora, na Escola Básica José Cardoso Pires, a campanha eleitoral já arrancou: livros escolhidos, é tempo de informar os outros colegas do que se vai passar no próximo mês. Hoje foi dia de surpreender outras turmas da escola com o projeto, depois de no último mês se ter aguçado a curiosidade.

Marcos Borga

Enquanto para alguns o projeto ainda era desconhecido, os grupos a participar já estavam preparados para hoje: visitaram as salas e falaram dos seus livros, informando os colegas de que ainda vão ouvir muito sobre o «Miúdos a Votos».

Marcos Borga

Em breve vamos dar conta aqui do que se anda a fazer por mais escolas pelo país, fica atento!