«Miúdos a Votos»: reportagem em vídeo da festa final

Durante toda a tarde - e antes de se conhecerem os livros vencedores - fez-se a festa na Feira do Livro de Lisboa

«Os meus livros são fixes/ E os teus também são/ Vamos ver a votação!», cantavam os alunos da Escola Básica de Gouveia, em manifestação pela Feira do Livro de Lisboa. Ao mesmo tempo, nas Praças Amarela e Verde, escolas de diferentes pontos do país mostravam como apelaram ao voto dos colegas, nas suas escolas.

Durante toda a tarde do dia 30 de maio, no Auditório da Feira, esteve montada uma exposição com os trabalhos desenvolvidos. Por volta das 6 da tarde, já não havia lugares lugares vagos na Praça Azul, da Fundação Manuel dos Santos, onde decorreu a divulgação dos vencedores. A assistir à parte final da festa estiveram Teresa Alçada, comissária do Plano Nacional de Leitura, Manuela Silva, coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares, e Isabel Alçada, assessora para a Educação do Presidente da República. A festa terminou com as palavras de Alexandra Leitão, secretária de Estado Adjunta e da Educação: «Esta iniciativa estimula o gosto pela leitura, tem uma dimensão importante de cidadania - ao tentarmos convencer os outros das nossas ideias - e tem também um lado muito importante de diversão!»