Os livros vencedores de «Miúdos a Votos» vão ser conhecidos hoje!

A grande festa de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» vai decorrer hoje, dia 30, na Feira do Livro de Lisboa. Se não conseguiste vir, fica atento ao nosso facebook para não perderes nada do que está a acontecer.

A iniciativa da revista VISÃO Júnior em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares - «Miúdos a Votos» - festeja hoje um dia muito especial. Este ano resolvemos levar a festa dos miúdos à maior feira do livro do país e organizar uma festa onde possas ver o que fizeram os teus colegas durante a campanha eleitoral.

Entre as 16h e as 19 horas poderás assistir às várias atividades a decorrer: aparece na Feira do Livro de Lisboa ou assiste no Facebook da VISÃO Júnior. Serão apresentadas dramatizações de livros e trabalhos dos alunos, desta vez sob o olhar de quem passe pela feira.

Se precisares de mais informações sobre a programação, clica aqui. A partir das 18h será feita a divulgação de resultados.