«Miúdos a Votos»: quase 37% dos votos vieram do Norte do país

A iniciativa «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» pôs miúdos de todo o país a votarem no seu livro preferido. 59 663 miúdos e miúdas foram às urnas, no dia 23 de Abril, Dia Mundial do Livro, mas foi no Norte do país que houve mais participação