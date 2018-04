Teatro invade sala de aulas

Uma turma da Escola Básica do Outeiro, em Vila Nova de Gaia, representa «A Fada Oriana»

«A Fada Oriana», de Sophia de Mello Breyner Andresen, foi o livro escolhido pelas alunas do 4.º ano da Escola Básica do Outeiro, Vila Nova de Gaia, para apoiarem durante a campanha eleitoral de «Miúdos a Votos». Adaptaram a obra a uma representação teatral.

Érica, que lidera o grupo das setes raparigas, escolheu o livro influenciada pela mãe, que conhece bem a história. Na representação que prepararam para a escola, não há cenários, mas uma grande força de vontade para que tudo dê certo. Quase a começar o espectáculo, Ana, Leonor, Sara, Inês, Íris, Érica e Daniela aproveitam todos os momentos para afinar pormenores. Ajustam o guarda-roupa, preparam os acessórios, verificam os cartazes.

A maioria delas faz teatro desde o terceiro ano. «Só fazendo uma atuação fantástica é que conseguimos transmitir bem a mensagem aos nossos colegas», dizem.

Numa sala, perante a plateia de colegas, a representação flui com toda a naturalidade. Afinal, a maioria delas faz teatro desde o 3º ano. Depois da representação, a campanha segue pelas salas de aulas, apelando à leitura e ao voto.

Confessam que em todas as iniciativas levadas a cabo pela campanha eleitoral 'Miúdos a Votos' sentiram-se mais próximas dos colegas do 3º e 4º ano porque eles percebiam melhor o que elas tentavam transmitir acerca do livro, mas reconhecem que esse trabalho e o apelo à leitura é igualmente importante para o 1º e 2º ano.