O Harry Potter da Póvoa

Estudante do 5.º ano na Escola Básica de Rates, na Póvoa de Varzim, Afonso Fernandes , 10 anos, defende sozinho o livro ‘Harry Potter – a Pedra Filosofal’, de J.K. Rowling, na campanha eleitoral de «Miúdos a Votos».

O seu discurso é convincente e é a magia que o faz vibrar. Conta que foi com a sua irmã que viu pela primeira vez um filme de Harry Potter e desde logo ficou deslumbrado. «Gosto muito de magia. Quero perceber como é que as coisas nascem e ver como tudo acontece.» Depressa se rendeu aos encantos desta saga, com alguns livros lidos. «As histórias de fantasia fascinam-me, quase que consigo vivê-las», assegura .

Como o assunto o motiva, Afonso Fernandes está muito empenhado na divulgação do seu livro: https://afonsomsfernandes0.wixsite.com/apedrafilosofal é o sítio criado por si, completamente sozinho. E as suas capacidades tecnológicas não esgotam aí. Nos cartazes que criou, é possível ver um código QR, interativo, a que, apontando o telemóvel, permite aceder a informações sobre o livro.